В Финском заливе нашли советскую подлодку

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила место гибели советской подводной лодки Щ-405 в Финском заливе, передает РИА «Новости».

«Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине», — заявил руководитель экспедиции Константин Богданов.

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Он также добавил, что во время подводного обследования было обнаружено, что у подлодки оторвана носовая часть.

По словам Богданова, пока никакие действия в отношении подлодки не планируются.

Ранее сообщалось, что возле побережья островов Дьюк-оф-Йорк нашли пропавшую 103 года назад австралийскую подлодку HMAS AE1.