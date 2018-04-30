Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился.

«Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года», — написал Порошенко.

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Он также добавил, что режим АТО могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.

Ранее политолог Александр Дудчак прокомментировал смену силовой операции украинской армии в Донбассе.

По его словам, Киев не собирается решать мирным путем проблемы Донбасса.