Рогозин высмеял фамилию главы МИД Эстонии из-за слов о России

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем твиттере опубликовал ссылку на новость с заявлением министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, который призвал говорить с Россией «с позиции силы».

Сначала он опубликовал фотографию, на которой щенок бежит по направлению ко взрослой собаке, подписав ее: «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

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После этого, в комментарии к сообщению одного из пользователей, вице-премьер прикрепил изображение кухонного миксера, сопроводив его подписью: «Бесстрашный миксер. Уже в продаже».

Ранее глава эстонского МИД дал интервью, в котором пообещал, что его страна будет разговаривать с Россией «с позиции силы».