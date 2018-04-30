Израильские военные отказались комментировать удары по Сирии

Военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним, передает РИА «Новости».

«Мы отказываемся от комментариев», — заявила представительница вооруженных сил страны.

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По словам военного источника в Сирии, основной целью ночных ударов с применением «вражеских ракет» были склады с вооружением сирийских правительственных войск рядом с городами Хама и Алеппо. Во время атаки в окрестностях Хамы начался пожар.



Ранее сообщалось, что под удар попала база 47-й бригады, которая известна как вербовочный пункт для шиитских ополченцев, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. .