Глава Пентагона готов увеличить военное присутствие США в Польше

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши. Текст его заявления размещен на сайте Пентагона.

«Польша — наш союзник по НАТО. Мы принимаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности. Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий»,—сказал Мэттис.

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Это заявление он сделал перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросил $1,8 млрд на строительство ПРО в Восточной Европе.