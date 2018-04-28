Помпео высказался о планах Турции приобрести российские С-400

Новый госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Госсекретарь подчеркнул серьезный уровень обеспокоенности США. Он попросил Чавушоглу рассмотреть возможность приобретения систем, способных взаимодействовать с системами НАТО», — заявил источник.

Реклама

В свою очередь Чавушоглу заявил, что сделка по С-400 уже закрыта. Однако, он также добавил, что страна может в будущем рассмотреть возможность приобретения других систем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в шантаже из-за заявлений о поставках С-400 Турции.