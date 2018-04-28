Более 63 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 63 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 164 жителя Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

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Он также добавил, что центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Джоб-Эс-Сафа провинции Дамаск. Людям передано 450 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Ранее сообщалось, что более 62,5 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте.