Американский генерал заявил об уязвимости морской пехоты страны перед Россией

Командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что американская морская пехота оказалась в уязвимом положении. Об этом говорится в тексте его выступления в сенате.

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», — сказал Неллер.

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По его словам, зарубежные морские базы США недостаточно хорошо защищены от ударов, из-за чего снижается их способность к подготовке и проведению боевых операций.

«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — отметил Неллер.

Он отметил, что американской стороне больше нельзя исходить из неоспоримого контроля над морем.

Ранее американские СМИ сообщили, что использование российского комплекса «Статус-6» может вызвать цунами и привести к разрушению прибрежных городов.