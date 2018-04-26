Макрон рассказал о работе «малой группы» по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа «малой группы стран» сможет сблизить астанинский и женевский процессы по прекращению военного конфликта в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новая малая группа сможет создать мост между Астаной и Женевой, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и открыть каналы связи с Россией и Турцией», — сказал Макрон во время пресс-конференции в Вашингтоне.

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По слова Макрона, консультации «малой группы» проходят последние несколько недель. В ее состав входят США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. Также он отметил, что эти страны координируются с Турцией и Германией.

«И мы хотим проводить дискуссии с постоянными членами Совета зопасности ООН и нашими союзниками в регионе», — подчеркнул Макрон.

Ранее Макрон назвал условие для вывода войск из Сирии.