Госдеп осудил возможное наступление талибов

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил, что американским властям известно о планах весеннего наступления радикального исламского движения «Талибан» и они призывают талибов начать сотрудничество с властями Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

«Соединенные Штаты стоят на стороне народа Афганистана после заявления «Талибана». Мы поддерживаем смелость вооруженных сил Афганистана, которые выступают против «Талибана» и террористических группировок, которые пытаются разрушить афганское общество. Мы поддерживаем граждан Афганистана, которые живут мирной жизнью, воспитывают свои семьи, посещают университеты, создают предприятия, готовятся к выборам», — говорится в заявлении Госдепа.

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Также в Госдепартаменте процитировали слова президента США Дональда Трампа о том, что талибы должны обменять «пули и бомбы на избирательные бюллетени».

Ранее Госдеп осудил теракт в столице Афганистана.

Верховный Суд России признал «Талибан» террористической организацией в феврале 2003 года.