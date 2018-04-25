Россия начала производство С-400 для Турции

Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для поставок в Турцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособоронэкспорта Александра Михеева.

«Мы приступили к исполнению контракта... (Начато) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства», — сказал Михеев.

Ранее Госдеп США не исключил введения санкций против Турции в случае закупки российских ЗРК С-400. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это заявление попыткой шантажа. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал этот вопрос национальным решением Турции.