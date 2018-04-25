В Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию

Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки, передает РИА «Новости» заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра.

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — заявил он.

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Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к союзникам на Ближнем Востоке и предложила направить в регион войска на замену американскому военному контингенту.