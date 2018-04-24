Guardian: Запад может обойти вето России на расследование химатаки в САР

Западные страны могут обойти вето России в Совете безопасности ООН на расследование предполагаемой химатаки в сирийской Думе с помощью Генассамблеи ООН. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, виновных в предполагаемое химатаке может назвать только СБ, однако Россия может заблокировать любую резолюцию, которая будет направлена против властей Сирии.

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Как отмечается, для обхода запрета России западные страны могут использовать резолюцию Генассамблеи «Единство в пользу мира», которая позволяет передавать вопросы на голосование в Генассамблею в случае согласия 9 из 15 членов Совбеза.

При этом, в случае передачи вопроса с химатаками в САР в Генассамблею, для принятия резолюции Запада им понадобится две трети голосов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы произошедшая в Думе химатака является постановочной провокацией.