Глава ОЗХО: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в любой стране

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разместили в Youtube запись, на которой якобы поговорили с главой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджу.

Пранкеры позвонили главе ОЗХО от имени польского премьер-министра. Узюмджу на аудиозаписи заявил, что российская сторона не препятствует проведению расследования экспертами организации на сирийской территории.

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«Похоже, что они (русские. – Газета.Ru) хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию», — сказал Узюмджу.

Глава ОЗХО также ответил на вопросы по поводу отравления Скрипалей. По его словам, вещество, использованное в Солсбери для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, могло быть произведено специалистами в любой стране.

Ранее Вован и Лексус предложили ввести уголовную ответственность за фейки в интернете, которые приводят к тяжелым последствиям.