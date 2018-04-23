Российские специалисты проведут инспекцию на территории Британии

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российская группа инспекторов проверит указанный район на территории Великобритании на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 23 по 26 апреля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Великобритании», — сказал Рыжков.

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По его словам, инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Он также отметил, что площадь инспектируемого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.