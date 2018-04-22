США могут оставить авианосец в Средиземном море для «сдерживания» России
По словам источников, американское руководство может оставить в Средиземном море свой авианосец »Гарри Трумэн» для «сдерживания» России, передает Defense News.
Отмечается, что власти США также принимают в учет, что американский авианосец в водах Средиземного моря даст возможность показать президенту Сирии Башару Асаду серьезность предупреждения президента США Дональда Трампа о недопустимости дальнейшего применения химического оружия во избежание повторных авиаударов.
Вместе с этим, сообщается, что сохранения корабля в Средиземном море может привести к нарушению порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции «Буря в пустыне» 1991 года.
По словам источников, на данный момент окончательное решение по данному вопросу не принято.
Ранее сообщалось, что эсминец «Уинстон Черчилль» пополнил группу кораблей США в Средиземном море.