В Минобороны рассказали о передаче экстремистами складов с боеприпасами ВС Сирии

Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко рассказал, что экстремисты передали в распоряжение сирийских ВС склады с боеприпасами, 30 единиц бронетехники, а также три пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

«В соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тысяч боеприпасов к различному стрелковому оружию», — заявил Евтушенко.

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По его словам, в настоящее время проводится вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун.

Ранее сообщалось, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила одно из мест предполагаемой химической атаки в САР.