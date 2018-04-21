ВМС Украины провели учения у границы с Крымом

Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

«Военно-морские cилы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом», — говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Ранее сообщалось, что на Украине признали невозможность вернуть Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.