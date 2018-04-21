Генсек НАТО призвал Россию «уважать международное право»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для улучшения отношений, Россия должна уважать международное право. Об этом сообщает Welt.

«Чтобы наши отношения улучшались, Россия должна уважать международное право. НАТО не хочет изолировать Россию, Россия — наш сосед», — сказал Столтенберг.

Реклама

Он также подчеркнул, что диалог с Россией «сложен, но важен».

Ранее Столтенберг заявил, что в ответ на модернизацию Россией своего ядерного оружия блок должен усилить ядерное сдерживание.

Об этом он сказал в ходе посещения штаба Стратегического командования ВС США. Как отмечается, это первый за 54 года визит главы НАТО в организацию.