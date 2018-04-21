КНДР пообещала не передавать ядерное оружие другим странам

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет передавать ядерное оружие и технологии другим странам. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи, цитирует его ЦТАК.

Ранее северокорейский лидер объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний в стране.

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«Мы никогда не будем использовать ядерное оружие, за исключением угроз или провокаций с ядерным оружием в отношении нашего государства. В любом случае мы не будем передавать ядерное оружие и технологии [другим странам]», — сказал Ким Чен Ын.

Он также добавил, что с этого момента Пхеньян начнет активнее выстраивать диалог с другими странами, чтобы сохранить мир на Корейском полуострове.