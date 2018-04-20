Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты

Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис рассказал о том, что Россия дважды резервировала время для того, чтобы провести учебные ракетные пуски в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море, но они так и не состоялись. Об этом сообщает Sputnik-Латвия.

Он заявил, что Латвия хочет получить от России информацию, почему учебные стрельбы в регионе не состоялись.

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«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — заявил Бергманис.

Министр отметил, что воздушное пространство над Балтийским морем интенсивно используется для авиасообщения, потому предсказуемость подобных учений является важным фактором с точки зрения безопасности.

Отмечается, что российский центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что зарезервирует воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11:00 до 23:00. Однако власти Латвии сообщили, что не зафиксировали ракетных испытаний ВМФ России в эксклюзивной экономической зоне страны в Балтийском море.