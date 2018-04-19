США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» места химатаки в Думе

США уверены, что Россия и Сирия пытаются «зачистить» место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает Reuters.

По ее словам, страны также пытаются помешать инспекторам ОЗХО обследовать это место.

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«У нас есть достоверная информация, которая указывает на то, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом пытаются задержать прибытие инспекторов в Думу... Российские чиновники вместе с сирийским режимом зачищали места вероятных атак и избавлялись от инкриминирующих доказательств использования химоружия», — сказал Науэрт.

Ранее в МИД России рассказали, кто препятствует доступу специалистов ОЗХО в Думу.