Захарова: в Восточной Гуте нашли контейнеры с хлором из ФРГ и дымовые шашки из Солсбери

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сирийские военные нашли на территории Восточной Гуты хлор и дымовые шашки, произведенные в странах Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери», — заявила Захарова.

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Она назвала этот факт «устрашающим и подрывающим веру в человечность отдельных государств».

«Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения», — уточнила Захарова.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что доступу специалистов ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) в сирийскую Думу препятствуют террористы.