Трамп рассказал о «жестокой схватке» с российскими войсками в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что несколько недель назад между российскими и американскими силами на сирийской территории произошла «жесткая схватка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», — сказал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии дезинформацией. По ее словам, одними из первых эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах сирийские боевики, «которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса».