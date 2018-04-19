Источник: Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США

Сирийские военные отправили в Россию две крылатые ракеты США, которые несдетонировали в ходе удара по Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера (17 апреля) были переданы российским военным», — заявил источник.

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Он также добавил, что данные ракеты 18 апреля «были отправлены самолетом в Россию».

Как отмечается, агентство не получило официального подтверждения данной информации.

Ранее СМИ рассказали подробности о ракетном ударе в сирийском Хомсе.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.