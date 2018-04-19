Трамп: было бы хорошо избавиться от ядерного оружия во всем мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы хорошо избавиться от ядерного оружия в КНДР, а в идеале и во всем мире. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы очень уважаем то, что они (КНДР) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света», — сказал Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».

Также сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения.