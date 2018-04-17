СМИ: нападение на сирийскую базу в Хомсе было ложной тревогой

Ракетной атаки на сирийскую военную базу Шайрат не было, а средства ПВО сирийской армии были активированы из-за ложной тревоги. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источники среди сирийских военных.

Как отмечается, один из командующих объяснил ложную тревогу неправильно проведенной «электронной атакой» Израиля и США, целью которой была система радаров Сирии.

Ранее сообщалось, что при ракетной атаке на военную базу Шайрат было сбито 10 ракет. Позднее в СМИ появились сообщения, что нападение совершили военно-воздушные силы Израиля. Представители Пентагона и министерства обороны Великобритании заявили, что их страны не проводят операции в районе базы сирийских ВВС.