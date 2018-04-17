Глава МИД Франции заявил о невозможности производства химоружия в Сирии после ударов Запада

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Сирия не сможет производить химоружие после ударов США, Великобритании и Франции. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Franceinfo.

Как отмечается, в ответ на соответствующий вопрос журналиста, министр сказал: «Все заставляет нас думать, что нет».

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По его словам, в ходе ударов были уничтожены место складирования, центр производства и исследовательский центр на сирийской территории.

«Все три цели достигнуты, операция прошла успешно», — подчеркнул Ле Дриан.

Министр отметил, что проведенная атака является не объявлением войны, а действием с целью предотвратить распространение химоружия в регионе.

Ранее депутат партии «Вперед, республика» Ришар Ферран заявил, что спецслужбы Франции за последний год зафиксировали не менее 44 случаев использования химического оружия властями Сирии.