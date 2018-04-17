Президент Латвии назвал учения России в Балтийском море провокацией

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что российские ракетные стрельбы в Балтийском море являются в некоторой степени провокацией страны и НАТО. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на эфир телеканала LNT.

По его словам, учения не способствуют безопасности в регионе, оказывают негативное влияние на интенсивное судоходство в море. Кроме того, нельзя исключать вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения не следовало бы проводить вообще.

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Вейонис отметил, что целью этой демонстрации силы и в некотором роде провокации является выяснение реакции на учения со стороны Латвии и стран НАТО. Он считает реакцию своей страны адекватной и уверен, что вооруженные силы контролируют ситуацию.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США продолжать отправлять солдат в прибалтийские страны.