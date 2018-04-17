Американские журналисты не нашли свидетельств химатак в Сирии

Журналисты американского консервативного телеканала One America News Network не нашли подтверждений, что в Сирии произошли химические атаки. Об этом корреспондент Пирсон Шарп рассказывает в сюжете, опубликованном на Youtube.

«Я опросил около десяти жителей района, который находится в квартале, где предположительно была совершена химатака. Никто из тех, с кем я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили», — сказал Шарп.

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По его словам, местные жители считают, что предполагаемая химическая атака — это уловка боевиков, которые искали способ скрыться от сирийской государственной армии.

«Я поговорил с одним из врачей… В тот день, во время атаки, он дежурил. Я спросил, что он видел в тот день. Он сказал, что он был обычный, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением [дыхательных путей], но других недомоганий не было…», — добавил Шарп.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в Сирии.

Ранее сообщалось, что миссия ОЗХО по расследованию химической атаки в сирийской Думе начнет работу 18 апреля.

Телеканал One America News Network известен принадлежностью к консервативной идеологии. В частности, он занимается последовательной поддержкой действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.