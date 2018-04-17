СМИ: сирийскую базу в Хомсе атаковал Израиль

Нападение на военный аэродром Шайрат в сирийском городе Хомс совершили военно-воздушные силы Израиля. Об этом сообщает арабский портал «Аль-Масдар» со ссылкой на сирийских военных.

На портале отметили, что израильские ВВС совершили вторую атаку на Сирию за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что два истребителя F-15 Израиля нанесли удар восемью ракетами по аэродрому Тифор.

Ранее официальные сирийские СМИ сообщили, что ПВО Сирии сбила ракеты рядом с городом Хомс. По последним данным, сирийские военные перехватили 10 ракет, они должны были поразить аэродром Шайрат. Данных о жертвах и пострадавших нет.