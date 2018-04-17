Источник рассказал подробности о ракетном ударе в сирийском Хомсе

При ракетной атаке на военную базу Шайрат было сбито 10 ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийской армии.

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО сбила ракеты рядом с городом Хомс. По данным государственного телеканала, ракеты должны были поразить военный аэродром Эш-Шайрат. Отмечалось, что ракетная атака была перехвачена государственными силами ПВО. При этом не сообщалось, кто мог быть ответственен за атаку.

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«Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс», — сказал источник.

Источник отметил, что перехвачено 10 ракет.

Ранее также сообщалось, что в Пентагоне опровергли новую атаку на Сирию.