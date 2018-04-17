Вице-президент США приготовился к военному доминированию в космосе над Россией и Китаем

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс рассказал, что США будут стремиться к военному доминированию в космосе, в том числе над Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент [Дональд Трамп] распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле», — сказал Пенс.

Ранее в Пентагоне подтвердили готовность к созданию космических войск. Также ранее сообщалось, что Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником.