Мэй объяснила мотивы удара по Сирии

Решение нанести авиационный удар по Сирии было принято властями Великобритании самостоятельно, а не «по указке» президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе выступления перед парламентом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, передает Sky News.

По ее словам, в результате предполагаемой химической атаки в Сирии погибли 75 человек и пострадали еще 500. Мэй предоставила парламентариям доказательства применения химического оружия, сославшись также на заключения британских медицинских экспертов.

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Она также отметила, что «никакая группа, кроме режима (президента Сирии Башара — «Газета.Ru») Асада не могла бы провести подобную атаку».

Ранее французский депутат Ришар Ферран заявил о 44 извещениях о химатаках в Сирии.