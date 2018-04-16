МИД: последствия удара США мешают отправке миссии ОЗХО в Сирию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последствия удара США, Великобритании и Франции по Сирии препятствуют отправке экспертов Организации по запрещению химического оружия в Сирию, передает РИА «Новости».

«Все упиралось в отсутствие согласования департамента безопасности секретариата ООН на выезд к месту события в Думу. Поэтому препятствуют скорейшему решению этого вопроса последствия противозаконной, противоправной вооруженной акции, которую Великобритания вместе с группой других стран совершила не далее как в ночь на субботу», — сказал Рябков.

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Он также отметил, что новые обвинения со стороны Великобритании в отношении России находятся в русле «стилистики современного Лондона «валить все» на Москву, пытаться приписать некие действия, к которым мы не имеем никакого отношения».

Ранее сообщалось, что в Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии.