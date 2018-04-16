В Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии

В Гааге началось 58-е заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, посвященное «предполагаемому использованию химоружия в Сирийской Арабской Республике», передает РИА «Новости».

По словам представителя делегации от России, в повестку исполнительного совета ОЗХО не вносились изменения. Ожидается, что заседание продлится до вечера, после чего в российском посольстве в Нидерландах пройдет пресс-конференция по его итогам. Журналистов не пускают в здание штаб-квартиры организации, встреча проходит в закрытом режиме.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Совет ЕС по иностранным делам заявит о «понимании» авиаударов США, Великобритании и Франции по Сирии.