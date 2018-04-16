Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал, что Украина в состоянии научить весь мир сопротивлению России в гибридной войне. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», — заявил Аваков.
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Как отмечается, такое заявление министр сделал перед своим пятидневным рабочим визитом в США, в ходе которого он планирует встретиться с представителями Госдепа и ФБР.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.