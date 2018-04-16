Мэй об ударах по Сирии: Британия действовала, исходя из нацинтересов, и была права

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст речи политика, который имеется в его распоряжении.

«Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия», — заявила Мэй.

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По ее словам, британская сторона не может позволить превратить использование химоружия в норму «ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще». Кроме того, операцию поддержали несколько стран.

«Мы сделали это потому, что были уверены в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка», — подчеркнула Мэй.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что ему удалось убедить американского президента Дональда Трампа остаться в Сирии и совершить ракетные удары только по химическим объектам на территории страны.