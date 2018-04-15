США, Британия и Франция внесли в СБ ООН проект резолюции по Сирии

США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования применения химического оружия в САР. Об этом сообщает Liberation со ссылкой на документ.

Согласно документу, «тройка» стран призывает к «обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня, а также требует участия Сирии в мирных переговорах под руководством ООН».

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При этом проект предлагает «проведение независимого расследования» сообщений о химических атаках в САР.

А также призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Сирии и требует от Дамаска «добросовестного» участия в мирных переговорах без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что российская резолюция, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии, не была принята Совбезом ООН.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.