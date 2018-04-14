Первый министр Шотландии усомнилась в правовом обосновании удара по Сирии

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен посчитала «слабым» правовое обоснование ударов по Сирии от правительства Британии. Об этом политик написала в твиттере.

Ранее сообщалось, что Британия оправдала атаки по Сирии международным правом. В частности, в правительстве сочли нанесение ракетных ударов по сирийским объектам «мерами для смягчения гуманитарной катастрофы».

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«Правовая позиция [правительства] выглядит слабой. В отсутствие резолюции ООН или необходимости самозащиты — два очевидных законных повода для нанесения атаки — [британские власти] положились на гуманитарный кризис. Однако непросто увидеть, как гуманитарному кризису — результату нескольких лет гражданской войны — помогут воздушные атаки», — написала Стерджен.

Она отметила, что премьер-министру Британии Терезе Мэй в следующий раз следует советоваться с парламентом по поводу действий в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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