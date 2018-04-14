Постпред Сирии при ООН назвал количество пострадавших от атаки коалиции США
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари завил о трех пострадавших после ночной атаки США и союзников по сирийским объектам, передает РИА «Новости».
«Три мирных жителя получили ранения», — сказал Джаафари.
Также он отметил, что ракетный удар нанес материальный ущерб.
Джаафари добавил, что большинство ракет были перехвачены сирийской стороной. Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету. В Пентагоне эту информацию опровергли.
Также ранее СМИ сообщали о пострадавших после ракетного обстрела Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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