Франция рассказала о своем проекте резолюции по разрешению кризиса в Сирии

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что нанесшие удары по сирийской территории Франция, США и Великобритания «в ближайшее время» внесут в Совбез ООН резолюцию по поводу кризиса на территории Сирии, передает РИА «Новости».

«В первую очередь необходимо добиться свертывания сирийской программы производства химического оружия, чтобы этот процесс можно было бы ясно верифицировать. Нужно установить международный механизм по определению причастных к химатакам и для того, чтобы предотвратить попытки сирийского режима повторить их действия», — заявил Делаттр.

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По его словам, уничтожение терроризма через полный разгром ИГ является долгосрочной целью, требующей усилий. Третьим приоритетом постпред считает обеспечение гумдоступа на сирийскую территорию, а четвертым – долгосрочную стратегию по политическому урегулированию.

«Мы можем разрешить кризис только путем реализации инклюзивного политического процесса. В ближайшее время мы будем вносить проект соответствующей резолюции в СБ ООН совместно с нашими партнерами из США и Великобритании», — заключил Делаттр.

Ранее Россия представила свой проект резолюции об ударах западных стран по Сирии в СБ ООН.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.