В Совфеде прокомментировали удары западных стран по Сирии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий, после того как США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии, передает RT.

«Для мирового сообщества она была ожидаема (атака. – Газета.Ru), потому что американцы угрожают уже давно применить силу и, видимо, они понимают, что рано или поздно им надо отвечать за свои слова. Однако я не ожидал, что они сделают это сейчас, когда вроде наметились пути урегулирования проблемы», — сказал Джабаров.

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По его словам, у российского МИДа есть доказательства того, что видео с предполагаемой химатакой является постановочным.

«Казалось, что есть возможность начать диалог, попытаться разобраться. Американцы решили все это упредить и сейчас они заявляют, что они уничтожили некоторые предприятия, на которых якобы производили химическое оружие. Теперь они скажут, что там ничего не нашли, так как они все уничтожили своими ракетами», — добавил Джабаров.

Такое поведение американской стороны он объяснил потерей влияния в регионе.

«Поэтому надо было показать, кто в доме хозяин. А по меркам американцев, их дом — весь мир, поэтому они считают себя хозяевами везде. Они надеются такой громкой акцией привлечь внимание к себе», — объяснил Джабаров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что военную кампания США и союзников в Сирии «невозможно объяснить с точки зрения логики».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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