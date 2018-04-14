Россия объявила об экстренном заседании постоянного совета ОДКБ по Сирии
Российская сторона объявила об экстренном заседании постоянного совета стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности на уровне послов в связи с ситуацией в Сирии, передает РИА «Новости».
«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в заседании примет участие генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров.
В состав Организации Договора коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США.