Россия объявила об экстренном заседании постоянного совета ОДКБ по Сирии

Российская сторона объявила об экстренном заседании постоянного совета стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности на уровне послов в связи с ситуацией в Сирии, передает РИА «Новости».

«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что в заседании примет участие генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров.

В состав Организации Договора коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США.