В Минобороны Франции назвали цели операции в Сирии
Министр обороны Франции Флоранс Парли назвала центры по изучению и производству химоружия целями операции Франции, США и Великобритании в Сирии, передает РИА «Новости».
«Сегодня ночью, в три часа ночи по времени Парижа, по приказу президента Республики французская армия в плотной координации с армиями США и Великобритании провели операцию в Сирии», — сказала она.
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В частности, по словам Парли, целями стали «главный исследовательский центр программы химоружия и две значимых площадки по производству».
Ранее сообщалось, что Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет. В результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.
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