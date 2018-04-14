Появилось видео ракетных ударов по Дамаску

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В твиттере появились видеозаписи ударов по Дамаску, которые наносили США, Британия и Франция.

На записях видны красные вспышки, сопровождаемые мощным гулом.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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По данным источника Reuters, США наносили удары крылатыми ракетами «Томагавк».

После атаки с заявлением также выступили премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что действия стран не останутся без последствий.

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