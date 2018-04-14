Появилось видео ракетных ударов по Дамаску
В твиттере появились видеозаписи ударов по Дамаску, которые наносили США, Британия и Франция.
На записях видны красные вспышки, сопровождаемые мощным гулом.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
По данным источника Reuters, США наносили удары крылатыми ракетами «Томагавк».
После атаки с заявлением также выступили премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.
Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что действия стран не останутся без последствий.
«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
#syria #Damascus #الحيوان_تحت_القصف pic.twitter.com/fdL6WroWQd— Eng.HaGi (@omas7) 14 апреля 2018 г.