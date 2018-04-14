Дамаск сотрясла серия взрывов после заявления Трампа

В Дамаске произошла серия взрывов сразу после заявления президента США Дональда Трампа о начале ударов по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидца, в общей сложности произошло шесть мощных взрывов. Он добавил, что на востоке города виднеется дым.

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По государственному сирийскому телевидению сообщают, что системы ПВО сдерживают атаку США, Великобритании и Франции.

Второй очевидец рассказал агентству, что один из ударов пришелся по району, где расположен научно-исследовательский центр.

Ранее Трамп объявил, что отдал приказ военным начать точечные ракетные удары по Сирии. Он также добавил, что к военной операции присоединились Франция и Британия.