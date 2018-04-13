Восемь самолетов США провели разведку у побережья Сирии
Восемь американских самолетов провели разведывательные полеты у берегов Сирии, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar, отслеживающий активность американской военной авиации.
По данным ресурса, все полеты в восточную часть Средиземного моря были выполнены с базы Сиганелло на итальянском острове Сицилия. В семи случаях использовались противолодочные патрульные самолеты P-8A Poseidon.
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Ранее сообщалось, что за неделю 24 иностранных летательных аппарата вели разведку у границ России.
Уточняется, что российским военным самолетам дежурных сил ПВО пришлось четыре раза подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.