Восемь самолетов США провели разведку у побережья Сирии

Восемь американских самолетов провели разведывательные полеты у берегов Сирии, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar, отслеживающий активность американской военной авиации.

По данным ресурса, все полеты в восточную часть Средиземного моря были выполнены с базы Сиганелло на итальянском острове Сицилия. В семи случаях использовались противолодочные патрульные самолеты P-8A Poseidon.

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Ранее сообщалось, что за неделю 24 иностранных летательных аппарата вели разведку у границ России.

Уточняется, что российским военным самолетам дежурных сил ПВО пришлось четыре раза подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.