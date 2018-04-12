Более 1,5 тысяч боевиков покинули сирийскую Думу

Руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что за сутки сирийскую Думу покинули 1,5 тысячи боевиков и членов их семей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За прошедшие сутки через гумкоридор вышли 1521 человек — боевики и члены их семей. На 40 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирии и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца они были доставлены на север провинции Алеппо», — сказал Евтушенко.

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По его словам, в ходе вывода боевики сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон шесть единиц вооружения, три тысячи боеприпасов, пять ручных гранат и 31 радиостанцию.

Ранее Минобороны России сообщило о переходе Восточной Гуты под контроль властей Сирии.