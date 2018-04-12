Названы сроки возвращения «Адмирала Кузнецова»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться на флот после ремонта в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — сказал Борисов.

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В военном ведомстве также уточнили, что ремонт судна пройдет на Мурманском судоремонтном заводе.

Ранее сообщалось, что авианосец отремонтируют раньше срока. Контракт на ремонт судна планируется подписать в апреле, а сами же работы были начаты еще в прошлом году.

На ремонт планировалось выделить 50 млрд руб., потом сумму сократили примерно вдвое.